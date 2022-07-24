İşte Binali Yıldırım'ı doğrulayan bavullar!

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Muhalefetin İstanbul Havalimanı'na ilişkin eleştirilerine cevap veren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, projenin 12 milyar euroluk bir yatırıma ulaşacağını, pandemiden önce ise garanti yolcu sayısını geçtiğini söyledi.

Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanı olduğunu belirterek, "Hangisi peşkeş, nerede peşkeş birisi göstersin bana. Pandemiden önce de garanti edilen yolcuyu aşmıştır, üstüne para almaya başlamıştır. Aşan kısmın yarısını biz alacağız, yarısını onlar alacak. İş bilmek ayrı bir şeydir, laf üretmek ayrı bir iştir." ifadelerini kullandı.

İşte Yıldırım'ı doğrulayan görüntü!

Binali Yıldırım'ın sözlerini teyit eden görüntüler İngiltere'den geldi.

İstanbul Havalimanı dev gösterilen Batı'nın projelerini ezip geçerken, pandemi sebebi ile uçuşlarını iptal edip personelini işten çıkartan Londra’daki Heathrow Havalimanı'nda yaşanan aksaklık sebebi ile bavullar orta yere yığıldı.

Heathrow Havalimanı'nda personel eksikliği nedeniyle yaşanan yoğunlukta dağ gibi yığılan yolcu valizleri kameralara yansıdı.

Kıta genelinde başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkenin havalimanında aynı sıkıntılar yaşanıyor.