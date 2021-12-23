İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 18. haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Önder Karaveli ile iki maçta 4 puan alan siyah beyazlılar, İzmir ekibini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etme hedefinde.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, OĞUZHAN, JOSEF, LARIN, BATSHUAYI

GÖZTEPE: İRFAN, ATINÇ, DINO, ATAKAN, MURAT, OBINNA, SONER, BERKAN, TIJANIC, HALİL, ADIS