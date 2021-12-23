İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de heyecan sürüyor. 18. haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Önder Karaveli ile iki maçta 4 puan alan siyah beyazlılar, İzmir ekibini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etme hedefinde.
Süper Lig'de heyecan sürüyor. 18. haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Önder Karaveli ile iki maçta 4 puan alan siyah beyazlılar, İzmir ekibini de mağlup ederek yoluna hem kayıpsız devam etme hedefinde.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.
BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, VIDA, RIDVAN, PJANIC, GHEZZAL, OĞUZHAN, JOSEF, LARIN, BATSHUAYI
GÖZTEPE: İRFAN, ATINÇ, DINO, ATAKAN, MURAT, OBINNA, SONER, BERKAN, TIJANIC, HALİL, ADIS