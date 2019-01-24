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İşte Amerika'nın Suriye'den çekilme sebebi

The Financial Times gazetesi köşe yazarı Rola Khalaf bugün köşesinde ABD'nin neden Suriye'den çekildiğinin perde arkasını yazdı. Rola Khalaf, Amerika'nın Suriye rejimi lideri Beşar Esed'i Arap Birliği'ne geri göndermek istediğini yazdı.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:56
İşte Amerika'nın Suriye'den çekilme sebebi

The Financial Times, Rola Khalaf tarafından "Arap Esad'ı ıslah etme çabaları başarısız"başlıklı bir yazı yayınladı.

Rola Khalaf'a göre, küresel ticarette yaşanan hareketlilik ile  popülist hareketler, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapanması ve İngiltere'deki siyasi kaos, Suriye diktatörü Beşar Esed'in Arap birliğine geri dönmesi gerektiğini gösteriyor.

Çünkü Esed rejiminin Suriye'de bir artarnetifi bulunmuyor.  Orta Doğu'daki Avrupa menfaatleri için aşağılayıcı bir başarısızlık her geçen gün artıyor ve Suriye'de kurulamayan hükümet İran ve Rus müdahalesi için bir gerekçe olarak kabul ediliyor. İşte ABD bunu değiştirmek hem 'Suriye'den ayrılacağım' diyor hem perde arkasından yeni bir plan yürütüyor.

Suriye'nin Arap Birliği'ne geri gönderilmesi konusundaki görüşmeler hala Arap Birliği üye devletler arasında tartışma ve anlaşmazlık konusu fakat Beyaz Saray'ın planı yüzbinlerce vatandaşını katleden diktatör Beşar Esed'in Arap birliğine geri dönmesini sağlamak.

Kaynak: Financial Times / Rola Khalaf

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:56
  1. ABD
  2. SURİYE
  3. ÇEKİLME

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