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Spor İşte Ali Koç’un bir eseri daha! Galatasaray’dan Guinness Rekorlar Kitabı'na Olay Başvuru
Spor

İşte Ali Koç’un bir eseri daha! Galatasaray’dan Guinness Rekorlar Kitabı'na Olay Başvuru

Yeniakit Publisher
2024-05-08 16:49:00 -
İşte Ali Koç’un bir eseri daha! Galatasaray’dan Guinness Rekorlar Kitabı'na Olay Başvuru

Galatasaray tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım, Süper Kupa maçıyla ilgili Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım, Süper Kupa maçıyla ilgili Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.
7 Nisan 2024 tarihinde geçtiğimiz sezonun Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşı karşıya gelmişti.

Bu mücadeleye sarı lacivertliler, U19 takımı ile çıkmıştı.

TFF'ye karşılaşma ertelenmediği için tepki gösteren Fenerbahçe Kulübü, Süper Kupa maçı için as takımını Şanlıurfa'ya getirmemişti.
Galatasaray ile Fenerbahçe U19 takımı arasındaki maçta da, sarı kırmızılar 50. saniyede Icardi ile 1-0 öne geçmişti.
Daha sonra da Fenerbahçeli yöneticiler, 2. dakika itibarıyla takımı sahadan çekmişti.
Bu sonuçla birlikte Süper Kupa Galatasaray'ın olmuştu.

Bu olaydan sonra Galatasaray Kulübü, tarihi bir karar almaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçı için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacak.
Galatasaray, 50. saniyede öne geçtiği ve Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa maçı için; 'En Hızlı Mağlup Ettiğimiz Takım' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.
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