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Eğitim İşte 2023-YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Eğitim

İşte 2023-YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 18:29:00 -
İşte 2023-YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2023-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.

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