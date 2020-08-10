işte 2020 LGS hakkında MEB'in paylaştığı istatistiki veriler

10 Ağustos 2020 tarihinde LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Merakla beklenen LGS tercih sonuçları saat 09.00'da adayların erişimine açıldı.

Tercih sonuçları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da 2020 LGS ile ilgili istatistik veri paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda 2020 merkezi sınav puanı ile ortaokul akademik başarı puanı arasında oluşan güçlü bağa dikkat çekildi. Diğer dikkat çekilen bir konuda öğrencilerin % 91,08'i ilk üç tercihinden birindeki ortaöğretim kurumuna yerleşmesi oldu.

İlk kez 2019 yılında kullanıma açılan "Merkezi Sınav Tercih Rehberi", "Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi" ve "Mesleğim Hayat Portalı" tercih sürecinde adayların en çok kullandığı kaynaklar oldu.

2020 LGS tercihlerinde başarılı öğrencilerin meslek liselerine daha fazla yöneldikleri MEB tarafıdan paylaşılan veriler arasında yer aldı. Yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin tercihleri arasında ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı. Genel olarak da meslek liselerine yönelim 2019 yılına oranla yüzde 40 arttı.

2020 LGS'de en çok doğru sayısı 16,47 ortalama ile Fen Bilimleri dersinde yapıldı. En az doğru ise 9,36 ortalama İngilizce dersinden oldu.

Tercih sonuçlarına göre Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liselerinin kontanjanları tamamiyle dolarken sınavla alan kurumların toplam doluluk oranı yüzde 99,32 oldu.