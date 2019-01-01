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İşte 2019 AKN'siz internet fiyatları! 1 Ocak itibariyle başladı

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Adil Kullanım Kotası’nın (AKK/AKN) kaldırılırken, internet servis sağlayıcıları da fiyatlarını açıklamaya başladı.

01 Ocak 2019 Salı 22:38
İşte 2019 AKN'siz internet fiyatları! 1 Ocak itibariyle başladı

Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi bugün itibariyle sona erdi.

Taahhütlü aboneler, eski fiyat üzerinden hizmet alacak

1 Ocak tarihinden önce taahhüt vererek aboneliğini devam ettiren kullanıcılar, fiyatlarında hiçbir değişiklik olmadan kullandıkları internet paketini Adil Kullanım Kotası olmadan kullanmaya devam edecek.

İşte firmaların AKK'siz internet hizmeti için belirlediği fiyatlar...

Turkcell Superonline tarafından açıklanan fiyatlar şu şekilde...

15 Mbps: 79.9 TL

25 Mbps: 89.9 TL

35 Mbps: 99.9 TL

50 Mbps: 129.9 TL

100 Mbps: 199.9 TL

İlk açıklayanlardan biri Türk Telekom

Yeni dönem fiyatlarını açıklayan ilk şirketlerden biri Türk Telekom olmuştu. Firma önceden açıkladığı fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

Yapılan bu açıklama ile birlikte ayrıca 6Mbps, 12Mbps ve 16Mbps hızlarını da kotasız internet tarifeleri içerisine ekleyen Türk Telekom, sonunda beklenen hamleye imza attı.

İşte Türk Telekom'un AKK'siz tarifelerinin fiyatları...

Açıklanan yeni Türk Telekom kotasız internet fiyatları üzerinde toplamda 27 TL‘lik bir indirim kullanıcıları bekliyor.

6Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi – 69. 90 TL

8Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 79.90 TL

12Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 84.90 TL

24 Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 99.90 TL

35Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 121.90 TL

50Mpbs adil kullanım kotasız internet tarifesi- 229.90 TL

Adil Kullanım Kotası nedir?

Adil Kullanım Kotası internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:38
  1. 2019 internet fiyatları
  2. AKN'siz internet kullanımı fiyatları
  3. Adil Kullanım Kotası
  4. Adil kullanım kotası kalktı
  5. Türk Telekom
  6. Turkcell Superonline
  7. Vodafone
  8. Turknet
  9. Yeni fiyatlar

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