İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Bulduklarında bu haldeydi... İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Çırpıcı Parkı'nda bir gurubun saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu Nurdan Metodni bir süre darp edildikten sonra çırpıcı deresine atıldı. Metodni, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Zeytinburnu Osmaniye Mahallesinde Çırpıcı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Afganistan uyruklu Nurdan Metodni parkta yürüdüğü sırada bir grup önünü kesti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Metodniye saldıran kişiler, bir süre darp ettikten sonra Metodni'yi çırpıcı deresine attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye atılan Afganistan uyruklu genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Nurdan Metodni sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü. Polis saldırganları arıyor.

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