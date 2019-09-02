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İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu

İTO 2019 yılı Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:40
İstanbul’un Ağustos ayı zam şampiyonu belli oldu

İTO 2019 yılı Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ağustos ayında kısa ve uzun filtreli sigara fiyatları yüzde 27 arttı.


İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.


İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 73’ünün perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 135 ürünün fiyatı ise değişmedi.


Ağustos ayında kısa ve uzun filtreli sigara fiyatları yüzde 27 arttı


Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubu Tütün, Alkollü ve Alkosüz İçecekler alt grubunda yer alan Uzun ve Kısa Filtreli Sigaralar yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürünler oldu.


Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 20 ile aynı grupta yere alan Yabancı Sigaralar, yüzde 15,98 ile Konut harcamaları grubunda ısınma bedeli, yüzde 9,57 ile Gıda Harcamaları grubunda domates, yüzde 7,83 ile Kültür Eğitim ve Eğlence grubunda Otel Oda Konaklama Ücreti ve yüzde 7,17 ile Gıda Harcamaları grubunda kıvırcık salata oldu.


Ağustos ayında erik yüzde 26,16 ucuzladı


2019 Ağustos ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan erik yüzde 26,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.


Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 24,10 ile sivri biber, yüzde 23,84 ile kavun, yüzde 14,79 ile soğan, yüzde 14,48 ile karpuz ve yüzde 13,60 ile yaş üzüm oldu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:40
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