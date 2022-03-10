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Gündem İstanbul'u 'vortex' vuracak!
Gündem

İstanbul'u 'vortex' vuracak!

İstanbul kar yağışının etkisi altına girdi. Sabah saatlerinden itibaren kentin çeşitli semtleri beyaza bürünmeye başladı. Günlerce süreceği belirtilen karda en yoğun yağışın cumartesi günü görülmesi bekleniyor. Nedeni ise 'vortex' adlı hava olayı...

Yeniakit Publisher
2022-03-10 17:15:00 -
İstanbul'u 'vortex' vuracak!

 

İstanbul kar yağışının etkisi altına girdi. Sabah saatlerinden itibaren kentin çeşitli semtleri beyaza bürünmeye başladı. Günlerce süreceği belirtilen karda en yoğun yağışın cumartesi günü görülmesi bekleniyor. Nedeni ise 'vortex' adlı hava olayı...

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde Avrupa yakasında etkisini gösteren kar ilerleyen saatlerde Anadolu yakasında da yağmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı önümüzdeki haftaya dek kuvvetli şekilde sürecek. Ancak kentte en yoğun kar yağışının vortex nedeniyle cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Havaforum'un Twitter hesabından paylaştığı radar görüntülerine göre, İstanbul'da aralıksız 5-7 saat kar yapabilecek güce sahip vortex, cumartesi günü boğaz ve çevresinden giriş yapabilir. Vortex'in İstanbul'a nereden giriş yapacağı henüz netleşmezken, meteorolojik kaynakların gelişmeleri radar üzerinden anbean takip ettiğine vurgu yapıldı. İstanbul'da bugün ve yarın ise deniz efekti kar yağışlarının etkisini göstereceği kaydedildi.

VORTEX NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre vortex, vortisitiye neden olan, atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına verilen ad. Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vortex' deniyor. Vortex kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor. Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden oluyor. (haberler.com)

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