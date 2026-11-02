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Gündem İstanbul'u sağanak vurdu, Esenyurt'ta cadde çöktü! Dehşet anlarında taksi dev çukura düştü
Gündem

İstanbul'u sağanak vurdu, Esenyurt'ta cadde çöktü! Dehşet anlarında taksi dev çukura düştü

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İstanbul'u sağanak vurdu, Esenyurt'ta cadde çöktü! Dehşet anlarında taksi dev çukura düştü

İstanbul genelinde etkisini gösteren ve hayatı felç eden şiddetli sağanak yağış, Esenyurt'ta korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yağışın etkisiyle caddede aniden meydana gelen dev çökme sonucu, o esnada güzergahta ilerleyen bir taksi oluşan devasa çukura saplanarak mahsur kaldı.

Esenyurt'ta sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halindeki taksi, çöken bölümde oluşan çukura girdi. Mahsur kalan taksi, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Esenyurt’ta etkili olan şiddetli sağanak yağış, ulaşımda zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle cadde üzerinde aniden çökme meydana gelirken, o sırada yoldan geçen bir taksi oluşan çukura düştü.

 

TAKSİYİ ÇUKURDAN ÇEVREDEKİLER ÇIKARDI

Aracın çukura saplanması üzerine çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Mahallelinin çabasıyla taksi mahsur kaldığı yerden çıkarılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yorumlar

Vay vay

Esenyurt.. kayyuma kayyumun atandigi ilçe..
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