Yunan basını: Atina ve Moskova Türkiye karşıtı ittifak kurdu

TAHSİN HAN

Yunanistan’ın etkili savunma ve dış politika sitelerinden Pentapostagma’da yer alan analiz habere göre; Atina ve Moskova hatlarında yürütülen yoğun diplomatik temaslar neticesinde, Yunanistan ile Rusya’nın Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’nun (UNSMIL) görev süresinin oylandığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda Türkiye’ye karşı ortak hareket etmekte anlaştıkları belirtildi.

Sitede yer alan bilgilere göre, tamamen farklı ulusal çıkarlardan ve gerekçelerden yola çıksalar da, her iki başkentin de Ankara’nın bölgedeki artan askeri ve siyasi nüfuzunu kendi çıkarları önünde büyük bir tehdit olarak görmesi, bu stratejik buluşmanın temel zeminini oluşturdu.

TÜRKİYE’Yİ YENİ BALTALAMA ADIMI

Pentapostagma’nın okuyucularına aktardığı kulis detaylarında, Atina diplomasisinin bu hamleyle neyi amaçladığı açıkça vurgulandı. Sitenin aktardığına göre “Yunan makamları, taslak metinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını yasa dışı olarak nitelendirdi ve Türk tezlerini hukuken boşa çıkaracak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne açık bir atıf yapılmamasına büyük bir tepki gösterdi. Atina yönetimi, bu eksikliği Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikalarına zımni bir onay olarak değerlendirdi. Yunanistan’ın muğlak ifadeler içeren bir metne evet demeyi reddetmesi ve çekimser kalmayı tercih etmesi, Ankara’nın Libya’daki stratejik kazanımlarını ve kıta sahanlığını ortadan kaldırma girişimlerini hukuki zemin üzerinden baltalama kararlılığının net bir yansıması oldu.”

RUSLAR DA TÜRKLERDEN KORKUYOR

Öte yandan, Pentapostagma analizinde Moskova’nın bu ortaklığa dahil olmasının ardında yatan jeopolitik hesaplara da geniş yer verildi. Habere göre Rusya, Libya’nın tamamen Ankara’nın güdümünde bir uydu devlete dönüşmesine asla müsamaha göstermeyecek. Batı Libya’da Trablus hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı, Doğu Libya’da Halife Hafter’ın ordusunu (Afrika Kolordusu/eski Wagner paralı askerleri aracılığıyla) destekleyen Moskova; bölgedeki 6 hava üssünü, stratejik petrol sahalarını ve limanları elinde tutuyor. Sitede yer alan bilgilere göre Rus kaynakları, Batı ve Türkiye eksenli bir siyasi süreçle Doğu’daki müttefiklerinin tamamen dışlanmasından korktuklarını, bu nedenle Türkiye’nin Libya’da tek başına at koşturmasını engellemek amacıyla Atina ile eş güdümlü bir hamle yapmayı uygun bulduklarını aktarıyor.

Yunan sitesinin haberine göre Atina kendi sahil ve kıta sahanlığı çıkarları, Rusya ise Afrika’daki askeri üsleri ve jeopolitik etki alanı nedeniyle farklı saiklerle hareket etse de, pratikte Türkiye’ye karşı ortak bir cephe kurdu.

Sitede vurgulandığı üzere, BM Güvenlik Konseyi’nde sergilenen bu ortak çekimserlik tavrı, Moskova’nın Batı ve Ankara üzerinde bir diplomatik fren görevi üstlendiğini, Atina’nın ise Türk-Libya mutabakatını hedef alan diplomatik sabotajlarına ortak bulduğunu kanıtladı. Kaynaklar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki adımlarına karşı bu gizli mutabakatın yeni diplomatik krizlere gebe olduğu konusunda uyarıyor.