İstanbulluların canı güvende değil! Yine korkutan olay
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iş bilmezliği tembellikle birleşince İstanbullular için her gün yeni bir tehlike ortaya çıkıyor. Tramvayların raydan çıktığı otobüslerin ve metrobüslerin yolda kaldığı mega kentte bugün bir metrobüs sefer halinde alev aldı.
İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde bir metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haliç Köprüsü çıkışında, Şişli yönüne giden metrobüste çıkan yangının ardından yolcular hızla tahliye edildi.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri durdu. Yoğun duman trafik akışını da engelledi.
Yoğun dumanların yükseldiği metrobüsteki yangın, söndürme tüpleri ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Metrobüsteki yangın anları seyir halindeki bir başka araçtaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İstanbulluların canı güvende değil!
Seçim öncesi ortaya attığı "her şey çok güzel olacak" yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından adeta İstanbulluların kabusu haline geldi.
Tramvayların raydan çıktığı otobüslerin ve metrobüslerin yolda kaldığı mega kentte İstanbulluların artın canı güvende değil.