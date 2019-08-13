İstanbullular Eminönü İskelesi'nde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaşla kente gelen turistler Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Bayram boyunca ücretsiz olan şehir hatları ve adalar vapurunu kullanmak isteyen vatandaşlar iskele noktalarında yoğunluk oluşturdu.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARTTILAR

Trafik ışıklarından karşıya geçmek için saniyelerle yarışan vatandaşlar uzun kuyrukların oluştuğu vapura binerek güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde ailesiyle oturmayı tercih ederken bazıları için adalara gitmeyi tercih etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. İskele önünde oluşan uzun kuyruklar görüntülere yansıdı.