İstanbullular Eminönü İskelesi'nde bayram yoğunluğu
İstanbul’da kalan şehir sakinleri ve turistler bayramın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü Sahili’nde aldı.13 Ağustos 2019 Salı 19:09
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaşla kente gelen turistler Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Bayram boyunca ücretsiz olan şehir hatları ve adalar vapurunu kullanmak isteyen vatandaşlar iskele noktalarında yoğunluk oluşturdu.
GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARTTILAR
Trafik ışıklarından karşıya geçmek için saniyelerle yarışan vatandaşlar uzun kuyrukların oluştuğu vapura binerek güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde ailesiyle oturmayı tercih ederken bazıları için adalara gitmeyi tercih etti.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Öte yandan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. İskele önünde oluşan uzun kuyruklar görüntülere yansıdı.
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