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Yerel İstanbullular dikkat! Belirli saatlerde kapatılacak…
Yerel

İstanbullular dikkat! Belirli saatlerde kapatılacak…

Yeniakit Publisher
2024-02-27 16:22:00 -
İstanbullular dikkat! Belirli saatlerde kapatılacak…

İstanbul'daki önemli güzergahlardan Kağıthane Tüneli 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde kapatılacak.

İstanbul'daki önemli güzergahlardan Kağıthane Tüneli 15 Mart’a kadar revizyon çalışması nedeniyle belirli saatlerde kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu.

Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır." ifadesine yer verildi.

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