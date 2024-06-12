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Sosyal Medya İstanbullu vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü!
Sosyal Medya

İstanbullu vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 08:05:00 - 2024-06-12 08:28:18

İstanbul’da gün geçmiyor ki bir otobüs daha arıza yapmasın. Bir otobüs daha CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun döneminde arıza yaptı ve içinde bulunan bir vatandaş İmamoğlu’na ateş püskürdü.

İstanbullu bir vatandaş, arıza yapan otobüsten inerken video çekerek Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. Vatandaş, "Ekrem, buyur yine arıza yaptı. İnsanlar perişan. Bak Ekrem, yönettiğin İstanbul bu işte" diyerek sitemde bulundu. Otobüs arızası nedeniyle yaşanan sıkıntılar, İmamoğlu'na yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı.

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Yorumlar

Emekli

Ne bağırıyorsunuz kardeşim Tokat'tan gelip Ben mi oy verdim sanki Kendim Ettim Kendim Buldum şimdi oynayıp durun

AHMET ARIK

Her şey güzel olacak. Tayyip reise bir ders verdik diyorsunuz. Beter olun.
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