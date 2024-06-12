İstanbullu vatandaş Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürdü!
İstanbul’da gün geçmiyor ki bir otobüs daha arıza yapmasın. Bir otobüs daha CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun döneminde arıza yaptı ve içinde bulunan bir vatandaş İmamoğlu’na ateş püskürdü.
İstanbullu bir vatandaş, arıza yapan otobüsten inerken video çekerek Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. Vatandaş, "Ekrem, buyur yine arıza yaptı. İnsanlar perişan. Bak Ekrem, yönettiğin İstanbul bu işte" diyerek sitemde bulundu. Otobüs arızası nedeniyle yaşanan sıkıntılar, İmamoğlu'na yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı.