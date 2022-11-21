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Yerel İstanbul'daki yağış kazaya neden dolu
Yerel

İstanbul'daki yağış kazaya neden dolu

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 17:15:00 -
İstanbul'daki yağış kazaya neden dolu

İstanbul'da etkili olan yağış, Beyoğlu'nda kaza getirdi.

Yokuş aşağı inen Selahattin Polat hakimiyetindeki kamyon, yolun yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı.

Ardından kaldırıma çarpan kamyon, devrilerek 5 katlı bir binaya vurdu.

Hamile kadın panik yaşadı

Binanın giriş katındaki dairede yaşayan 7 aylık hamile kadın, gürültüyle büyük bir korku yaşadı. Kadın hemen yakınlarını ararken, Polat ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polat kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, hamile kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Buradan binek araba bile inemez"

7 aylık hamile kadının babası Mehmet Arif Akşimşek, "Olay anında burada değildim. Kızım 7 aylık hamile, gürültüye kalkıyor. Pencereden bakıyor. Aracı görüyor. Korkmuş. Ne yapacağını şaşırmış. Şu anda durumu iyi. Buradan binek araba bile inmez. Buraya vurmuş durdurmuş." dedi.

"Navigasyon burayı gösterdi"

Kaza yapan Selahattin Polat ise, "Navigasyon burayı gösterdi. Yukarıda yol düzdü. Buraya döndüm. Yol daraldı. Geri dönemedim. Araba kaydı geldi kaldırıma çarptı. Takla attım. Buraya vurduktan sonra devrildi." diye konuştu.

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