İstanbul’daki selde son durum! Vali Gül açıklama yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sel felaketinde kaybolan vatandaşlara yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, “Şu an itibarıyla 6 hemşerimiz vefat etti. Bir hemşerimiz de kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Avrupa Yakası'nda yağışların azaldığını ve bugün itibarıyla durduğunu belirten Gül, Anadolu Yakası'nda özellikle Şile'nin yoğun yağıştan etkilendiğini söyledi. Şile'de çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını aktaran Gül, bölgede can kaybı ve mahsur kalan kimsenin bulunmadığını ifade etti. Gül, suların çekilmeye başladığını, ekiplerin tahliye çalışmalarının yanı sıra zarar ve ziyanın tespiti için de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İSTANBUL'DAKİ SELDE CAN KAYBI 6

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları şöyle;

"Milletimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi dün sizlerle bir araya geldiğimizde 3 hemşerimiz arama çalışmaları devam ediyordu. Birisini dün, birisini de bugün bulduk. Şu an itibarıyla 6 hemşerimiz vefat etti. 1 hemşerimiz de kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Avrupa Yakası'nda yağışlar azaldı ve bugün durdu.

"AYAZAĞA'DA HER GÖRDÜĞÜMÜZ YERİ YIKMIYORUZ, YIKMAYACAĞIZ"

Anadolu Yakası'nda, özellikle Şile'de yağışlar çok fazla etkisini gösterdi. Şile'de birçok evi ve iş yerini su bastı. Hamdolsun, herhangi bir can kaybı yok. Mahsur kalan kimse de yok. Sular da çekilmeye başlandı. Orada da ekiplerimiz hem suların tahliyesini hem de suların çekildiği yerlerde zararların ve ziyanın tespit edilmesini takip ediyorlar, tespit ediyorlar. Burada da bugün altıncı gün. Özetle, önemli bir kısmını geride bıraktık. Bunların içerisinde yıkılacak yerler vardı. Arkada görüldüğü gibi yıkımlar burada tamamlandı. Yıkımlarla ilgili hemşehrilerimiz sorular soruyor. Bazen sosyal medyada bizlere soruluyor, sizlere soruluyor. Ayazağa'da her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz, yıkmayacağız. Bunun mantığı şu arkadaşlar. İstanbul'un her tarafında olduğu gibi burada da derenin bir yatağı var. Dolayısıyla derenin yatağının neresi olduğu teknik olarak belli. Bunun dışında da dereler ıslah ediliyor, rehabilite ediliyor. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. Bu da teknik bir çalışma. O derenin yatağı neredeyse, ıslah nerede yapılacaksa, proje nereyi kapsıyorsa ve orada bir işgal varsa ya da yıkılması gereken bir bina varsa bunun yıkılması sağlanır. Yoksa etrafınıza baktığınızda “Şu bina da yıkılsın, bu bina da yıkılsın.” Ne böyle bir niyetimiz var ne de bunun gerçekliği var.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Biz derelerin akabileceği, derelerin yatağında gidebileceği ve buradaki işgalleri bütün kurumlarla birlikte ortadan kaldırmak istiyoruz. Diğer çarpık yapılaşmayla ilgili olarak Ayazağa başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum buraya geldiğinde yaptığı toplantıda burada Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağını beyan etmişti. Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde bu kentsel dönüşüm ofisi çalışmaya başladı. Bu şu demek. Hemşehrilerimizin kendi binalarıyla ilgili bir dönüşüm niyetleri varsa, binalarının daha sağlıklı şekilde yapılmasını talep ediyorlarsa buraya gidecekler. Arsasına kadar, imarına kadar, ada bazlı bir birleşme olup olmadığına kadar, etrafında alınabilecek ilave tedbirler bulunup bulunmadığına kadar teknik konuları orada görüşecekler. Arkadaşlarımız, hafta sonu da başlayarak Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde hemşehrilerimize bu bilgileri veriyorlar.

"TARIMSAL ZARARLARIN TAMAMI YAKLAŞIK 60 MİLYON LİRA"

Zarar tespitleri tamamlandı. Artık bunlar rakamlandırılıyor. Zarar tespiti yapılmayan, gözden kaçan veya müracaat etmeyen hemşehrilerimiz, meydanda bulunan AFAD koordinasyon tırına müracaat ettiklerinde arkadaşlarımız gidip yerinde tespit yapıyorlar. Tarımsal zararların tamamını tespit ettik. Yaklaşık 60 milyon liralık bir zarar var. Bazıları küçükbaş hayvan, bazıları sera ve benzeri zararlar. Bunların ödemelerine başlandı. Bu hafta içerisinde tamamı hemşehrilerimize teslim edilmiş olacak. Başta burada yıkılan binalar olmak üzere, dükkânların, iş yerlerinin ve evlerin zararlarıyla ilgili ödemelere de bugünden başlayarak başlayacağız. Bugünden itibaren ödemelere başlayacağız.

"İSTANBUL-KOCAELİ TOPLAM VEFAT 8"

Pendik'te, Gebze'de kaza geçirip Pendik'e kadar sürüklenen iki vatandaşımız vardı. Onların da arama çalışmaları devam ediyordu. Kendilerine ulaşıldı. Maalesef ikisi de vefat etmişti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an aranan sadece 1 hemşehrimiz kaldı. O hemşehrimizi de inşallah kısa sürede bulmayı ümit ediyoruz. İstanbul'umuzda toplamda 6 kişi vefat etti, 1 kişi kayıp. Kocaeli'nde vefat edip Pendik'e kadar sürüklenen 2 kişi, jandarma arama kurtarma ekiplerimiz tarafından ölü olarak bulundu. Dolayısıyla Kocaeli ve İstanbul'da toplamda sekiz kişinin cenazesi İstanbul'da bulunmuş oldu. 1 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.

ÖDEMLER YAPILACAK

19 bin 300 ihbar geldi. Her bir ihbara arkadaşlarımız giderek yerinde tespit yapıyor. Bu ihbarların bazıları evin çatısının akması şeklinde olabiliyor. Bazıları bodrum katında ya da kotu düşük olan yerlerde eşyaların tamamının zarar gördüğü durumlar olarak da karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla birbirinden farklı sıkıntıları olan ancak 19 bin 300 civarında ihbarın geldiği bir afet yaşadık. Burada da tespit edilen, şu an itibarıyla ev olarak ciddi anlamda zarar gören yaklaşık 2 bin hemşehrimiz var. Onların zararlarının karşılanmasına başlandı. Daha küçük zararı olan ve cuma günü ödeme yaptığımız 5 bin 200 hemşehrimize 10'ar bin lira verilmişti. Buna ilaveten bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 hemşehrimize daha 10'ar bin lira yatıracağız. Ancak asıl hemşehrilerimizin beklediği, bizim de tespit ettiğimiz yaklaşık 2 bin ev ve 900 civarında iş yeri var. Bu sayılar yavaş yavaş azalsa da müracaatlar hâlen gelmeye devam ediyor. Kabaca 3 bin ev ve iş yerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü tespit ettik. Bunların zararlarının karşılanmasına da bugün itibarıyla, bugünden başlayarak ödeme yapılacak. 10 bin liralık ödemeler, hasar tespitinin dışında afetten bir şekilde etkilenen hemşehrilerimize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bir can suyu, bir acil yardım olarak aktardığı para.

Dükkân sahiplerinin eşyalarının önemli bir kısmı zaten sular altında kalmıştı. Kendileri kiracıydı. Bizler, hem zarar gören malzemeler hem de taşınmayla ilgili, bu süreçte yeni bir düzen kurmaları için bir para aktaracağız. Onların yeniden düzen kurmalarını ve mağdur olmamalarını sağlayacağız. Bugün ve yarın.

Ayazağa'yla ilgili derenin projesini İSKİ yaptı. Bu proje, ne kadarlık bir alanda su toplanacağına göre hazırlanıyor. Yağış miktarları, 50 yıllık ve 100 yıllık veriler ile geçmişe dönük bütün tahminler planlanarak bir çalışma yapılıyor. Bunun neticesinde derenin bu kadar alandaki suyu toplayıp toplayamayacağı ve suyun nereden geçeceği belirleniyor. Teknik çalışmalara uygun olarak, suyun geçeceği güzergâhta bir işgal varsa diğer kurumlar imkânlar ölçüsünde destek oluyorlar.