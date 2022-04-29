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Yerel İstanbul'daki fabrikada yaşanan patlamayla ilgili Başkan Yazıcı'dan flaş açıklama
Yerel

İstanbul'daki fabrikada yaşanan patlamayla ilgili Başkan Yazıcı'dan flaş açıklama

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da 3 işçinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 16:54:00 -
İstanbul'daki fabrikada yaşanan patlamayla ilgili Başkan Yazıcı'dan flaş açıklama

Tuzla’da bir fabrikada yaşanan büyük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 3 işçi hayatını kaybederken 9 işçi de yaralandı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yaşanan bu olayda 9 tane yaralı var ama 3 tane arkadaşımızın maalesef vefat ettiklerini burada şimdi öğrendik. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Patlamada 3 işçi öldü 9 işçi yaralandı

Tuzla’da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

Başkan Yazıcı'dan açıklama

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Başkan Yazıcı, “Kimyacılar Sanayi Sitesi önünde bulunduğumuz fabrikada patlamalar yaşandı. Patlama sonrası diğer fabrikalara da sıçramalar yaşandı. Büyük bir alana cam parçaları ve diğer materyaller fırladı. Yaşanan bu olayda 9 tane yaralı var ama 3 tane arkadaşımızın maalesef vefat ettiklerini burada şimdi öğrendik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok ciddi bir patlama, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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