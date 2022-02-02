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Gündem İstanbul'da zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon
Gündem

İstanbul'da zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

İstanbul Emniyeti, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik birçok ilçede sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 07:22:00 -
İstanbul'da zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik il genelinde çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon yaptı.

Gaziosmanpaşa'da gecekonduya operasyon

Operasyonun yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Nazinin sokakta bulunan bir gecekondu oldu. Havadan helikopterle destek verilen operasyonda, adrese özel harekat ekibinin baskınıyla girildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, narkotik ekipleri ise evde narkotik köpeği ile arama yaptı.

Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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