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Yerel İstanbul'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
Yerel

İstanbul'da yoğun sis: Göz gözü görmedi

Yeniakit Publisher
2024-02-29 07:27:00 -

İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabaha karşı etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda araçlar kontrollü olarak ilerlerken Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Yoğun sis TEM Otoyolu, Çamlıca Cami ve Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

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