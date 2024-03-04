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Yerel İstanbul'da yakıt tankeri kaynak yapılırken patladı
Yerel

İstanbul'da yakıt tankeri kaynak yapılırken patladı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 13:58:00 -
İstanbul'da yakıt tankeri kaynak yapılırken patladı

Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde patyama meydana geldi. Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,  "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

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