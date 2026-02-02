İstanbul’da yağmur var, rahatlama yok: Barajlarda seviye hâlâ düşük

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yükselişini sürdürdü.

Yılbaşından bugüne kadar 145,1 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı bir ayda yüzde 11,48 oranında arttı.

Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 30,25 olarak kaydedildi.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 44,28, Darlık'ta yüzde 49,19, Elmalı'da yüzde 84,93, Terkos'ta yüzde 18,24, Alibey'de yüzde 24,63, Büyükçekmece'de yüzde 21,16, Sazlıdere'de yüzde 17,78, Istrancalar'da yüzde 56,78, Kazandere'de yüzde 7,13, Pabuçdere'de yüzde 9,23 olarak hesaplandı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 262,55 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 63,42 milyon, Yeşilçay'dan da 26,71 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 90,13 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 118 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 3 milyon 50 bin metreküpü regülatörlerden, 68 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 2 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 75,82, 2017'de yüzde 84,84, 2018'de yüzde 73,6, 2019'da yüzde 90,04, 2020'de yüzde 57,23, 2021'de yüzde 42,63, 2022'de yüzde 56,13, 2023'te yüzde 28,9, 2024'te yüzde 71,81, 2025'te yüzde 52,8 ve 2026'da yüzde 30,25 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye oldu.

TASARRUF ÇAĞRISI

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, temel sorunun barajlara düşen yağış miktarından ziyade aşırı su tüketimi olduğunu söyledi.

İstanbul'da su tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayan Kurnaz, "Belediyenin sadece suyun tükendiği dönemlerde değil, tüm yıl boyunca tasarrufa dikkat çekmesi ve kullanımı azaltmaya yönelik adımlar atması gerekiyor." dedi.

Su kesintisi uygulamalarının insanların su depolamasına yol açtığı için beklenen etkiyi yaratmadığını belirten Kurnaz, asıl çözümün insanları daha az su kullanmaya teşvik edecek sistemler ve çalışmalar olduğunu kaydetti.

İstanbul özelindeki tartışmalarda konunun sık sık tarımsal sulama ile karıştırıldığına dikkat çeken Kurnaz, bahse konu olan suyun tarımda değil, barajlarda birikip arıtıldıktan sonra şehre verilen içme suyu olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Kurnaz, "İklim değişikliği devam ettiği sürece su kaynaklarımız gittikçe azalacak. Bu yıl oldukça kurak bir dönem yaşıyoruz. Gelecek yılın nasıl geçeceğini kestirmek zor ancak uzun vadede İstanbul'a ulaşacak su miktarının azalacağı bir gerçek." uyarısında bulundu.