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Yerel İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
Yerel

İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 08:25:00 -
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, sis sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz-Sarıyer ve Anadolukavağı-Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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