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Yerel İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Yerel

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 08:27:00 -
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

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