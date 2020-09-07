  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:53:23 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Tuzla ve Ataşehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'daki operasyonda Hüseyin S. isimli şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 13,62 gram bonzai maddesi, 0,69 gram metamfetamin maddesi, 1 adet cep telefonu ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 lira ele geçirildi.

Ataşehir'deki operasyonda ise Yunus Emre İ., Türkmenistan uyruklu Meylis A., Ayna E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 67,44 gram eroin maddesi, 12,50 gram metamfetamin, 10,10 gram uyuşturucu katkı maddesi, 30 adet uyuşturucu hap,1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 lira ele
geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, binlerce vakanın incelendiği test sonuçlarına göre çocukların da en az yetişkinler k..
Büyükşehir’den online dershane
Eğitim

Büyükşehir’den online dershane

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan Bursalı gençler için online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimleri başlattı. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı