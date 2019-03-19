0553 313 94 23

İstanbul'da utandıran görüntü! Afrikalı turisti kovdular

Afrikalı turist Wendie Zahibo, İstanbul Sirkeci'de bulunan bir pastaneden 'kötü koktuğu' gerekçesi ile kovuldu. Utandıran o anları cep telefonu ile kaydeden Zahibo, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına "Çok rencide edici ve hiç adil değil" notunu düştü.

19 Mart 2019 Salı 14:24

Turistlerin uğrak yeri olan Sirkeci de utandıran anlar yaşandı. Bir pasteneye giden Afrikalı turist 'kötü koktuğu' gerekçesi ile kovuldu. Genç kadın utanç verici anları cep telefonuna kaydetti.

Görüntülerde pastane çalışanı biri kötü koktuğu için genç kadından pasteneyi terk etmesini isterken kadının yaşadığı şok her halinde belli oluyor. Videoda kadının garsona, "kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz?" sorusuna garson "evet" yanıtını veriyor.

Daha sonra Zahibo, "Hangi kokudan bahsediyorsunuz?" sorusuna garson İngilizce "Bunu siz daha iyi bilirsiniz" cevabını veriyor.

Rencide edici bir durum

Wendie Zahibo sosyal medya hesabında paylaştığı videonun altına "Yemek yedikten sonra 'Afrikalı kokumuzun' rahatsız edici olduğunu iddia edilerek bu şekilde kovulmamız çok rencide edici ve hiç adil değil. O anda ne hissettiğimi ifade edecek kelimeler bile yok. Kafamda sadece şu cümle geçti: Siyahi olmak ve yetenekli olmak!" ifadelerine yer verdi.

Pastane yetkilis ne dedi?

Euronews Türkçe'nin ulaştığı "Osmalızadeler pastanesinin" yetkilisi Ünal Özkan, olayın Sirkeci'deki pastane bölümünde yaşandığını ifade etti. Yaşanan olay karşısında "şok olduklarını" vurgulayan Ünal Özkan, talihsiz olayın yaşandığı esnada mekan sahibinin orada bulunmadığını ve olaydan haberdar olduğunda videoda görünen iki kişinin işine derhal son verdiğini ifade etti.

Mekan ve ülke adına utanç verici

Özkan, "Mekanı ve ülkesi adına utanç verici bir durum. Osmanlızadeler dünyanın dört bir yanından müşteri ağırlıyor ve daha önce böylesi üzücü bir hadise hiç yaşanmamıştı" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:24
  1. Osmalızadeler pastanesi
  2. Osmalızadeler
  3. Osmanlızade
  4. Sirkeci

YORUM YAZ

  • SelimSelim24 dk önce
    Olay bu şekilde duyulmasa acaba yine de o çalışanı kovacak mıydın? Tabi şu da var diğer müşteriler rahatsız oluyorsa bu durumda o mağdur oldum diyen kişinin de kendini sorgulaması lazım. Afrikalı kokusu diye bir şey olmaz. Pissen temizlenmiyorsan o koku o dur.
  • abdrhmnabdrhmn51 dk önce
    bizimkilerinde abd deki ku kulun klanglardan farkı kalmamış sosyetik olmuş türkler
  • AnkaralıAnkaralı56 dk önce
    Bu pastacı ne kadar aşağılık insan müsveddesi imiş ya. Ulan avrupa ırkçi faşist, sen de avrupaya uydun utanmaz adam.
  • ali babaali baba1 sa önce
    İŞİN İÇİNE PARA GİRDİMİ AZ KÖPEK OLMUYORSUNUZ.önce kov sora müşteri azalmasın diye böyle ayak oyunları yap.hepiniz şerefsizsiniz.para için ..nüzü verirsiniz.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Osmalızadeler pastanesi ne ya? Daha da gitmem.
  • ali ali 1 sa önce
    malesef batida oldugu gibi bizdede irkci cok

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cezayir "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı
  1. Cezayir "Boeing 737 Max"lere hava..
  2. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan..
  3. Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
  4. Rezil görüntü! "Bu tam bir vahşet"
  5. Bakan Dönmez, “Oyunu akıllıca oynamak..
  6. Şakalaştığı arkadaşını vuran sanığa..
  7. MHP Grup Başkan Vekili Akçay Hakkari’de
  8. Esed rejimine protesto
  9. Zeybekci: "Kimsenin yaşantısına..
  10. Fenerbahçe'nin Euroleague anıtı açıldı
  11. "Ekonomideki çalkantı yerini olumlu..
  12. Üsküdar’da çocuklarını öldüren babaya..
  13. Başkan Büyükkılıç: "Demokrasi, hukuk..
  14. Fenerbahçe’nin Euroleague kupasının..
  15. Bursaray’da ulaşım rayında
  16. Cezayir'de Buteflika karşıtı..
  17. Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı..
  18. GAÜN’de Topçuoğlu ve Ekin ile kariyer..
  19. Tahmazoğlu’ndan sosyal tesissiz..
  20. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu..
  21. Ozan Kabak: "Çok kaliteli bir takımız"
  22. Cezayir'de yeni hükümeti kurma..
  23. Antalya Körfezi’nde ’Başıboş’..
  24. Kardeş Eli’nden ‘Beni Yetim Bırakma’..
  25. Evde sağlık hizmeti alan yaşlılara..
  26. Meksika'da yanardağ patladı
  27. Arslantepe UNESCO kalıcı listesine..
  28. Tosya’da Fitness Merkezi açıldı
  29. Eğitimci ve velilerden kan ve kök..
  30. Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı..
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

Günün Karikatürü

19 Mart 2019
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı