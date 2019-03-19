İstanbul'da utandıran görüntü! Afrikalı turisti kovdular

Turistlerin uğrak yeri olan Sirkeci de utandıran anlar yaşandı. Bir pasteneye giden Afrikalı turist 'kötü koktuğu' gerekçesi ile kovuldu. Genç kadın utanç verici anları cep telefonuna kaydetti.

Görüntülerde pastane çalışanı biri kötü koktuğu için genç kadından pasteneyi terk etmesini isterken kadının yaşadığı şok her halinde belli oluyor. Videoda kadının garsona, "kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz?" sorusuna garson "evet" yanıtını veriyor.

Daha sonra Zahibo, "Hangi kokudan bahsediyorsunuz?" sorusuna garson İngilizce "Bunu siz daha iyi bilirsiniz" cevabını veriyor.

Rencide edici bir durum

Wendie Zahibo sosyal medya hesabında paylaştığı videonun altına "Yemek yedikten sonra 'Afrikalı kokumuzun' rahatsız edici olduğunu iddia edilerek bu şekilde kovulmamız çok rencide edici ve hiç adil değil. O anda ne hissettiğimi ifade edecek kelimeler bile yok. Kafamda sadece şu cümle geçti: Siyahi olmak ve yetenekli olmak!" ifadelerine yer verdi.

Pastane yetkilis ne dedi?

Euronews Türkçe'nin ulaştığı "Osmalızadeler pastanesinin" yetkilisi Ünal Özkan, olayın Sirkeci'deki pastane bölümünde yaşandığını ifade etti. Yaşanan olay karşısında "şok olduklarını" vurgulayan Ünal Özkan, talihsiz olayın yaşandığı esnada mekan sahibinin orada bulunmadığını ve olaydan haberdar olduğunda videoda görünen iki kişinin işine derhal son verdiğini ifade etti.

Mekan ve ülke adına utanç verici

Özkan, "Mekanı ve ülkesi adına utanç verici bir durum. Osmanlızadeler dünyanın dört bir yanından müşteri ağırlıyor ve daha önce böylesi üzücü bir hadise hiç yaşanmamıştı" dedi.