0553 313 94 23

İstanbul'da tutulan geminin kaptanı açıkça tehdit etti: Taleplerimiz yerine getirilmezse İstanbul Boğazı'nı kapatırız

Gemi çalışanının borcu nedeniyle yaklaşık sekiz aydır İstanbul'da bekletilen Streamline kuru yük gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, bir basın açıklaması yaptı. Bagirov, taleplerimiz yerine getirilmezse yarın İstanbul Boğazı'nı kapatacaklarını duyurdu.

12 Mart 2019 Salı 15:12
İstanbul'da tutulan geminin kaptanı açıkça tehdit etti: Taleplerimiz yerine getirilmezse İstanbul Boğazı'nı kapatırız

Haziran ayından beri armatörünün borcu nedeniyle İstanbul'da tutulan Streamline kuru yük gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, Rusya vatandaşı olan mürettebatın değiştirilmemesi ve maaş borçlarının ödenmemesi halinde yarın İstanbul Boğazı'nı kapatacağını söyledi.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinden İstanbul'a tamirat için gelen Streamline gemisi Haziran 2018'de armatörünün borcu nedeniyle mürettebatıyla birlikte tutuklanmıştı. Geminin mürettebatı o tarihten bu yana evlerine dönemiyor ve maaşlarını alamıyor.

"Boğaz'ı kapatacağız"

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan geminin kaptanı Bagirov "Mürettebat 10 aydan fazladır gemide. Ailelerimizden uzakta, sanki hapiste gibiyiz. Sabrımız sınırda ve artık uç tedbirlere başvurmak zorundayız. Yasal taleplerimiz yarına kadar kabul edilmezse, gerekli yerlere bildirerek Boğaz'ı kapatacağız" dedi.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:12
  1. İstanbul Boğazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi
    1. İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi..
    2. Gebze’de yılların tapu sorunu çözüldü
    3. İstanbul'da tutulan geminin kaptanı..
    4. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet..
    5. D vitamini eksikliği organları..
    6. Başkente "Sağlık Vadisi" yapılacak
    7. İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl..
    8. Seçim ofisi açılışında terör..
    9. Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığı
    10. İstanbul’da sağanak yağmur başladı
    11. Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD..
    12. AGD’nin ortaokul düzeyi Siyer-i Nebi..
    13. Bahçeli: “Ya beka diyeceğiz ya da..
    14. Palancıoğlu’dan öğrencilere Mehmet..
    15. Fenerbahçe'de şok gelişme! 1 ay..
    16. HDP seçim bürosu açılışındaki "terör..
    17. Yıldırım, Selin Sayek Böke'den..
    18. Başkan Eroğlu: Meydan Projesi” gün..
    19. Darıca’ya milli onur
    20. Tahmazoğlu öğrencileri ödüllendiriyor
    21. Nilüfer ve Gemlik’te su kesintisi
    22. İsrail, Mescid-i Aksa’nın imamlarını..
    23. Kösyanlılar Aşiretinden Başkan Adayı..
    24. Bursaspor'da şok! Genç yıldız kadro..
    25. FETÖ’nün bölge sorumlusuna 7 yıl 6 ay..
    26. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden..
    27. GKV Özel İlkokulu İstiklal Marşı..
    28. Niksar’da “İstiklal Marşının Kabulünün..
    29. İAÜ’nün kızları teniste namağlup..
    30. Dündar ve Ala’dan minik satranççılara..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü