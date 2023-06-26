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Yerel İstanbul'da 'tuhaf' pazartesi!
Yerel

İstanbul'da 'tuhaf' pazartesi!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 09:29:00 -
İstanbul'da 'tuhaf' pazartesi!

Kurban Bayramına iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

Kurban Bayramına iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

İstanbul'da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
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