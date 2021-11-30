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Aktüel İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 19:22:00 -
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

Karadolap Mahallesi Gülüm Sokak'ta ilerleyen Özge Ç. yönetimindeki 34 UL 6987 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hasar gören araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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