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Yerel İstanbul’da taksicilerin ucu gözükmeyen ‘taksimetre kuyruğu’
Yerel

İstanbul’da taksicilerin ucu gözükmeyen ‘taksimetre kuyruğu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı yüzde 40 zam kararı sonrasında taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler ayar merkezlerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 18:05:00 -
İstanbul’da taksicilerin ucu gözükmeyen ‘taksimetre kuyruğu’

UKOME’nin olağanüstü toplantısı ile elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine gelen yüzde 40 zam önerisi kabul edildi. Zam teklifinin kabul edilmesi ile taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Zamdan Memnun Olan da Var Şikayetçi Olan da

Sabah erken saatlerden itibaren bekleyişlerini sürdüren taksiciler ayar merkezlerinin önünde kuyruk oluşturdu. Beklemekten sıkılan bazı taksiciler taksilerinden inerek caddede yürüyüş yaptı. Bir yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Levent Serkan, “Zam geldi, iyi oldu yani. Bize bayağı bir etki ediyordu. Ben şahsen bırakmayı düşünüyordum ama şu anda çok iyi. Vatandaşlardan zam şikayeti almadım, onlar da farkında her şeyin yükseldiğinin. Bir şekilde bu zaman geçecek. Sadece yakıta değil, araba parçalarından tutun da her şeye zam geliyor. O yüzden şu an devam” dedi.

Toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan memnun olmayan taksi şoförü Ali Atak Demir, “Değişen bir şey olmayacak, sonuçta aldığımız ücretin hepsini yakıta veriyoruz. Bize yansıyan bir şey yok. Vatandaşa da yazık günah. Hayırlı uğurlu olsun yani ne diyelim. Mazot çok pahalı. Yakıta ya da yıkamaya veriyoruz aldığımızı” ifadelerine yer verdi.

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