  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ikinci çeyrekte yüzde 37,7 daralacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?
için kalan
Aktüel

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:56:20 -
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise bazı noktalarda trafik oluşturdu.


İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle aralarında İstanbul’un da bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul’da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde dışarıya çıkarak yürüyüş yaptı.


Geçtiğimiz Cuma günü başlayan 4 günlük kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul’daki trafik yoğunluğu gözle görülür oranda azalarak, yüzde 1 seviyelerine düşmüştü. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkmasıyla bazı noktalarda trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. Kısıtlamanın bitmesinden yaklaşık 30 dakika sonra trafik verileri yüzde 11 seviyelerine ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı