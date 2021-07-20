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Gündem İstanbul'da sivrisinek isyanı
Gündem

İstanbul'da sivrisinek isyanı

İstanbul'da Sarıyer ve Avcılar'dan sonra Bahçelievler’de de artış gösteren sivrisinekler nedeniyle vatandaşlar rahatsızlık yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 03:20:00 -
İstanbul'da sivrisinek isyanı

Elvan Sokak’ta ikamet eden Halil İbrahim Özcan, son bir haftada sivrisineklerin arttığını, bu sinekleri ısırmasının "fena derecede" kaşıntı yaptığını belirterek, "Zannedersem ilaçlamanın etkisiyle bir iki gün kayboldu. Fakat dün gece ve ondan önceki gece tekrardan farkettim. Etrafımızda bir çöp yığını yok, çöpler düzenli alınıyor. Geçen seneye göre sivrisineklerde bir farklılık var. Bu sivrisinekler ısırmasa bile rahatsızlık veriyor. Üzerime konuyor, ısırmasa bile kaşındırıyor" dedi.

Ulubatlı Hasan Caddesi İğde Sokak'ta oturan Nuray Oktay da sivrisineklere karşı ilaçlamanın tesirli olmadığını savunarak, "Sivrisineklerin ısırması çok farklı, aniden şişiriyor, kabartısı uzun süre gitmiyor. Ne kadar ilaçlanırsa ilaçlansın çözüm olmuyor. Her gece sivrisineklerden rahatsız oluyoruz. Artık bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Furkan Aybars Şenocak ise sivrisinek ısırmasından yeğeninin kolunda kızarıklık meydana geldiğini aktararak, "Kızarıklığın büyümesi üzerine yeğenimi hastaneye götürdük. Doktor bize farklı bir sinek türü olduğunu ve ısırınca ateşlenmeye yol açtığını söyledi. Bunun için bir jel verdi ve geçti" ifadelerini kullandı.

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