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Aktüel İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aramada, 20 tabanca ve 20 şarjör ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:20:01 -
İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollarla yurda sokulan silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Esenyurt’ta bir adrese düzenlediği operasyonda, M.A.'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 20 tabanca, 20 şarjör ve 20 silah kutusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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