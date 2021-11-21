  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu
Gündem

İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu

Hayatını kaybeden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi’nde Kur’an-ı Kerim okundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 09:01:00 -
İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu

Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” adlı şiiri okundu.

Şehzadebaşı Camisi’ndeki Kur’an-ı Kerim tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrası katılanlara çorba ikram edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz
Ekonomi

Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz

Türkiye ekonomisi üzerinden başlatılan yanıltıcı yorumlara kur lobisinin operasyon medyası da eklendi.
Oyun içinde ‘Oyun’ Hamdi Alkan rezilliğin üstüne tüy dikti
Gündem

Oyun içinde ‘Oyun’ Hamdi Alkan rezilliğin üstüne tüy dikti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasının rezillikleri bir bir ortaya saçılırken, geçtiğimiz günlerde, sanat adı ..
Millete hakaret, darbeciye övgü, Müslümana kin… Sicili bozuk İlyas Salman'dan 'Hitler' kurnazlığı
Medya

Millete hakaret, darbeciye övgü, Müslümana kin… Sicili bozuk İlyas Salman'dan 'Hitler' kurnazlığı

Yeşilçam'da birkaç filmde rol aldıktan sonra tarihe karışan oyuncu bozuntusu İlyas Salman, oynadığı bir film sonrası kendini temize çıkarmay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay