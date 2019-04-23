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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul'da seçimler iptal mi? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul kararını verdi

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin bugün son dakika önemli gelişmesi yaşandı. AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ara kararlar verdi. YSK, AK Parti’nin KHK'li seçmenlere yönelik yaptığı itirazı reddederken, 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

23 Nisan 2019 Salı 16:54
İstanbul'da seçimler iptal mi? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul kararını verdi

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin bugün son dakika önemli gelişmesi yaşandı. AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ara kararlar verdi. YSK, AK Parti’nin KHK'li seçmenlere yönelik yaptığı itirazı reddederken, 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün başladığı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye devam etti. Kurul toplantısından bazı ara kararlar çıktı. Buna göre Kurul, AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmedi. 

KHK'li seçmenler oy kullanabilecek

Böylece, KHK'li seçmenlerin oy kullanabileceğine karar verdi. Kurul AK Parti'nin diğer itirazları doğrultusunda yaptığı talepleri kabul ederek bu konularla ilgili ara karar verdi. AK Parti, 41 bin 132 seçmen arasında 2 bin 308 kısıtlı, hayatta olmayan bin 229 kişi bulunduğunu, 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığını iddia etmişti. AK Parti ayrıca İstanbul seçmen listesinde kayıtlı 5 bin 287 hükümlünün oy kullandığını, İstanbul'daki yerleşim yeri adresi "cezaevi" olan 236 seçmen ile İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiasını YSK'ye taşımıştı. Ara kararlarda 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile iddiaya konu diğer seçmenlerin durumlarının araştırılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:54
  1. İstanbul'da seçimler iptal mi?
  2. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul kararını verdi

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