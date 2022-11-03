İstanbul'da sağlık ocağında hemşire ve doktorlara saldırı: 'Bu meslekten...'

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne giden H.H.G. iddiaya göre, önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktorlarla tartışmaya başladı.

Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, tartışma sırasında H.H.G.'nin doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kırarken diğer doktor Melda Parmaksız'a da hakaret ettiği öne sürüldü.

Zanlının hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdüğü belirtildi.

'Boğazımı sıktı'

Saldırıya uğrayan ve şikayetçi olan Aile Hekimi Doktor Bilgehan Yüksel, söz konusu hastanın görevli olduğu sağlık ocağına kayıtlı olmadığını söyledi.

''Herkes kendi aile hekimine gitmeli ve tedavisini orada yaptırmalıdır'' diyen Yüksel, yaşananları şöyle anlattı:

''Bu kişi sıra cihazından sırasını alıyor, ondan sonra kendisini önüne başka bir kişi sistem tarafından geçiriliyor. Bu kişi ise sıra tekrar kendisine geldiğinde içeriye giriyor ve doktor hanıma bağırıyor. Biz de bu sesleri duyduk diğer hekim arkadaş ve hemşirelerle birlikte yanına gittik. Biz yanına gidince daha da sinirlendi. O sırada ben kendisine, bizim hastamız olmadığını, buraya yakın bir sağlık ocağına kayıtlı olduğunu söyledim. Bunu duyunca iyice sinirlendi ve boğazımı sıktı, elimi tutup kıvırdı, kolumu sıktı. Hastaneye gidip darp raporu almaya gittiğimde parmağımın kırıldığını öğrendim. Daha sonra gidip şikayette bulunduk.''

Bilgehan Yüksel, H.H.G.'nin kendisine küfür ettiğini belirterek ''Seni ve evini biliyorum. Bir alt sokakta oturuyorsun ben sana yapacağımı bilmiyorum. Bu iş burada bitmedi'' diyerek tehditte bulunduğunu söyledi. ''Bu meslekten tamamen soğudum, yapmak istemiyorum'' diyen Yüksel şöyle devam etti:

''Bu konuda gerekli makamlarca gereğinin yapılması lazım. Melda hocaya hakaret etti ve saldırdı, hemşire Nebahat Hanım hasta kişi tarafından yere itildi. Benim de parmağımı kırıp boynuma sarıldı ve boğazımı sıktı.''

'Yasa bekliyoruz'

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Selçuk Yılmaz da, "Bir çalışmanın temel hakkı olan güvenli çalışma ortamının sağlanması bir an önce bizler için, sağlık çalışmaları ve hekimler için önemlidir. Defalarca dile getirdik bir yasa bekliyoruz. Bu şiddetin bir an önce sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.