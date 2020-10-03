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Spor İstanbul'da "Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Spor

İstanbul'da "Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Vali Ali Yerlikaya: - "Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci, 39 İlçe Kaymakamımız ve İlçe Sağlık Müdürlerimizle birlikte Filyasyon takip çalışmaları mobil uygulama takip programı Fitas ve Saha uygulamaları çalışma toplantısı gerçekleştirdik"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:01:18 -
İstanbul'da "Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgisayar Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Yerlikaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın, ilçe kaymakamları, sağlık müdürleri, ilgili proje yöneticileri ve bazı yetkililer katıldı.

Vali Yerlikaya ve katılımcılar, Sağlık Bakanlığının bilgisayar uygulamaları; Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ve PANO sistemleri hakkında bilgilendirildi.

Toplantı, Yerlikaya’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Aydın’ın sunumlarıyla devam eden toplantıda, HSYS, PANO ve FITAS uygulamaları proje yöneticileri sunum yaptı.

İlgili proje yöneticilerinin uygulamalar hakkında soruları cevaplamasının ardından toplantı sona erdi.

- "Saha uygulamaları çalışma toplantısı gerçekleştirdik"

Vali Yerlikaya, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci, 39 İlçe Kaymakamımız ve İlçe Sağlık Müdürlerimizle birlikte #Filyasyon takip çalışmaları mobil uygulama takip programı #fitas ve Saha uygulamaları çalışma toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.




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