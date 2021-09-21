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Gündem İstanbul'da şafak operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da şafak operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 08:06:00 -
İstanbul'da şafak operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesinde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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