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Aktüel

İstanbul’da rüşvet operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü’deki işlemler sırasında rüşvet aldığı ve verdiği iddia edilen 3’ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:51:12 -
İstanbul’da rüşvet operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü’deki işlemler sırasında rüşvet aldığı ve verdiği iddia edilen 3’ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğünde görevli bazı personelin, rüşvet aldıkları kişi ve firmaların işlemlerini öne çektiği ve yasa dışı şekilde bilgi akışı sağladığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Sultangazi, Sarıyer ve Güngören’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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