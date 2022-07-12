  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da operasyon! 169 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

İstanbul'da operasyon! 169 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

jandarma ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda 169 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi,

Yeniakit Publisher
2022-07-12 10:57:00 -
İstanbul'da operasyon! 169 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu "torbacı" olarak tanımlanan satıcılara verme hazırlığındaki Ö.A. ve N.Ö'yü takibe aldı.

Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu maddelerin bir kısmını araçla nakledeceği, bir kısmını ise bir evde sakladıklarının belirlenmesi üzerine Fatih’te belirlenen adres ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 129 kilogram kristal ve sıvı sentetik uyuşturucu, 40 kilogram kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan Ö.A. ve N.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23