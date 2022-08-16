İstanbul’da hangi ilçelerde kiralar düşüyor!

Hükümet, kira artış oranını 1 Temmuz 2023’e kadar yüzde 25’i geçmemesiyle alakalı düzenlemeyi yürürlüğe koysa da fırsatçı ev sahipleri fazla zam yapmaya devam ediyordu. Koronavirüs başlangıcından bu yana artan ve son zamanlarda tavan yapan ev kiralarından dolayı halkın büyük bir çoğunluğu ekonomik sıkıntıda iken, süreç tersine dönmeye başladı.

Fakat artan denetimlerin etkisiyle ev sahipleri fiyatları düşürmeye başladı. İstanbul’un bazı ilçelerinde yüzde 4 ila 13 arasında düşüş oldu.

İşte düşüş görülen o dört ilçe: Beşiktaş, Ataşehir, Bahçelievler, Çekmeköy

Beşiktaş ilçesinde temmuz ayında ev kira fiyatlarında yüzde 10 düşme görüldü. Kira fiyatlarında azalma olan diğer ilçeler ise Ataşehir, Bahçelievler ve Çekmeköy oldu.

Antalya’da da ev kira fiyatlarında yüzde yedi azalma görülürken, üç büyük ile bakıldığında İstanbul’da yüzde 6, İzmir’de yüzde 4, Ankara’da ise yüzde 8 artış yaşandı.