  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

İstanbul'da Nekbe günü protestosu

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, Nekbe'nin 72. yıl dönümü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:46:32 -
İstanbul'da Nekbe günü protestosu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir grup, Nekbe günü (Büyük Felaket) dolayısıyla İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto etti.

İsrail'in Levent'teki Başkonsolosluğu önünde toplanan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle İsrail'in baskı ve işgal politikalarını protesto etti.

Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyesi Naz Şakar, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in katliamlarla Filistin halkını yurdundan kopartarak, Filistin topraklarına el koyduğunu ve Yahudi devleti ilan ettiğini söyledi.

Yüz binlerce insanın zorla yerinden edildiğini anlatan Şakar, şöyle konuştu:

"Siyonist işgalciye karşı mücadelenin simgesi haline gelen Nekbe'nin 72. yılına çok özel koşullarda giriyoruz. Bütün dünyanın gündeminde on binlerce insanın canını alan koronavirüs salgını var. Ancak bu önemli günde insan hayatına düşman başka bir virüsün varlığını hatırlatmak istiyoruz: Siyonist İsrail virüsü! Bu virüs 72 yıldır dünya üzerinde varlığını sürdürüyor; sürdürdüğü sürece de katliamlara, sürgünlere, ayrımcılığa ve işgale devam ediyor."

İsrail'in Filistin'de virüsün yayılmasına sebep olduğunu ve hastaların tedavi edilmesini engellediğini iddia eden Şakar, "Abluka koşullarının her geçen yıl biraz daha ağırlaştığı Gazze'de sağlık sistemi salgın ortaya çıkmadan çok önce çökmenin eşiğine gelmişti. Mısır'ın da desteklediği siyonist abluka Gazze'de yaşayan 2 milyon insanın sağlık hizmetlerine ulaşmasını normal koşullarda dahi imkansız hale getiriyor. Gazze halkı kişisel temizlik ürünlerini bırakın içmek için temiz su bulmakta dahi zorlanıyor. Düzenli olarak yaşanan elektrik kesintileri ağır hastaların hayatını tehlikeye atıyor. İki milyonluk nüfusuna karşılık Gazze'de yalnızca 63 solunum cihazı ve 78 yoğun bakım hasta yatağı bulunuyor. Batı Şeria'da 3 milyonluk nüfusa karşılık sadece 175 solunum cihazı bulunuyor. Siyonist İsrail Filistinlilere test kitlerinin ulaşmasını engelliyor." dedi.

Şakar, İsrail hapishanelerinde tutuklu 5 bin Filistinlinin can güvenliğinin bulunmadığını belirterek, "Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları olarak Filistin halkını bu iki virüse karşı verdiği savaşta yalnız bırakmayacağımızı Nekbe'nin 72. yılında bir kez daha duyuruyoruz." diye konuştu.

- Nekbe günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı