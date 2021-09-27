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Gündem İstanbul’da metrobüs çilesi bitmiyor
Gündem

İstanbul’da metrobüs çilesi bitmiyor

İstanbul’da akşam iş çıkışı saatinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele ise yolun daralması nedeniyle insan yoğunluğuna neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 21:29:00 - 2021-09-27 21:39:02

İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönmek için toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Uzunçayır metrobüs durağı da bugün kalabalığa sahne oldu. Durağa kurulan iskele de yolun daralması nedeniyle kalabalığa neden oldu. İskele nedeniyle merdivenlerden geçmekte zorlanan vatandaşlar adeta izdihama neden oldu.

 

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