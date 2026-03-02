  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul'da lisede dehşet: İki öğretmen ve bir öğrenci bıçaklandı
Gündem

İstanbul'da lisede dehşet: İki öğretmen ve bir öğrenci bıçaklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da lisede dehşet: İki öğretmen ve bir öğrenci bıçaklandı

İstanbul Çekmeköy’de bir lisede yaşanan bıçaklı saldırıda iki öğretmen ve bir öğrenci yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul'da Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli F.S.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, olayın saat 11.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

