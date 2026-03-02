Olası Üçüncü Dünya Savaşı'nda en korunaklı ülkeler! Listede Türkiye var mı?

2026 yılında ülkelerin savunan bütçelerine ayırdığı miktar çoğaldı. İttifakların tekrardan şekillendiği bir dünyada, dünya büyük kaos ve yıkımla boğuşurken, küresel açlığın pençesinden kurtulabileceğiniz güvenli noktalar.. Listede Türkiye de var mı?

1. ARJANTİN

Arjantin olası nükleer savaş sonrası dünyada kıtlıkta en yüksek kurtulma ihtimaline sahip ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Araştırmalar atmosferi kaplayan nükleer ışın güneşi engellediği durumda bile Arjantin'in dayanıklı tahıl ürünlerini üretmeyi sürdürebileceğini ortaya koyuyor.

2. BUTAN

Himalayalar'ın ortasında yer alan Butan, 1971’den itibaren sürdürdüğü kesin tarafsızlık politikasıyla öne çıkar. Denize kıyısı olmaması ve aşılması zor dağlık yapısı, ülkeyi dünya çapındaki herhangi bir işgal veya tehditten koruyan doğal bir kale işlevi görür.

3. ŞİLİ

Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip olan Şili, sadece doğal kaynaklarıyla değil, Güney Amerika'nın en gelişmiş altyapısıyla da öne çıkıyor. Modern teknolojiye erişimi ve tarımsal çeşitliliği, dış dünyadan izole kalırken konforlu bir hayatta kalma vaat ediyor.

4. FİJİ

Savaşın gürültüsünden binlerce mil uzakta olmak isteyenler için Fiji ideal. En yakın komşusu Avustralya'ya bile 4 bin kilometreden fazla uzaklıkta olan bu ada ülkesi, bol mineral ve balık kaynaklarıyla dışa bağımlılığı neredeyse sıfıra indiriyor.

5. İZLANDA

Küresel Barış Endeksi'nin daimi lideri İzlanda, tatlı su rezervleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tam bağımsız bir yapıya sahip. Uzak konumu, uçağı stratejik bir hedef olmaktan çıkarırken doğal enerji kaynakları ısınma ve elektrik sorununu kökten çözüyor.

6. ENDONEZYA

Dünya meselelerinde "özgür ve aktif" bir tarafsızlık izleyen Endonezya, 280 milyonluk nüfusuyla listeye giren tek İslam ülkesi oldu. Uluslararası krizlerde bağımsız hareket etme geleneği, Endonezya'yı güvenli bir liman kılıyor.

7. YENİ ZELANDA

Barış endeksinin ikinci sırasındaki Yeni Zelanda, olası bir nükleer serpintiye karşı en güvenli coğrafyalardan biri. Dağlık arazisi savunma kolaylığı sağlarken, gıda üretimi ülkenin tüm nüfusuna yıllarca yetecek kapasitede.

8. İSVİÇRE

Tarafsızlık dendiğinde akla gelen ilk isim olan İsviçre, sadece siyasi duruşuyla değil, nüfusunun tamamını korumaya yetecek nükleer sığınaklarıyla da ünlü. Dağlık coğrafyası ve profesyonel savunma sistemi, onu Avrupa’nın ortasında dokunulmaz kılıyor.

9. GÜNEY AFRİKA

Geniş tarım arazileri ve zengin yeraltı sularıyla Güney Afrika, stratejik bir gıda üssü. Modern altyapısı sayesinde teknolojik imkanlardan kopmadan savaşın etkilerini asgariye indirme şansı sunuyor.

10. TUVALU VE ANTARKTİKA

Listenin sonunda yer alan Tuvalu, 11 bin kişilik nüfusuyla hedef alınmayacak kadar küçük ve uzak. Bölge kategorisinde listeye giren Antarktika ise aşırı turizm ve buzlu arazisiyle, orduların hiç uğramayacağı, insanlığın son durağı olmaya aday.

Listede Türkiye bulunmuyor.