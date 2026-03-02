  • İSTANBUL
İran'dan ABD üslerine füze yağmuru! 200 Amerikan askeri etkisiz hale getirildi Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü Fenerbahçe deplasmanda yara aldı Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı! Tüm birimler teyakkuz halinde Trump'tan kan donduran itiraf! Katliam planlanandan daha hızlı ilerliyormuş Bölgeyi ateşe veren kalleş saldırıda B-2 hayalet uçakları kullanıldı! ABD'den İran'a nükleer darbe girişimi Mansur Yavaş'tan Ankara'ya 'asrın yatırımı'! İran'a açılan sınır kapısı geçişlere kapatıldı! Sadece gidenlere izin veriliyor İran'a yönelik operasyonda ABD askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var Bakan Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir
Dünya Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı
Dünya

Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı

Bağdat’ta İran lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddiaları sonrası düzenlenen protestolarda silah sesleri yükseldi. Güvenlik güçlerine ateş açıldığı olayda çok sayıda personel yaralandı, saldırganlar gözaltına alındı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliği binasının ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü üzerinde toplanan protestocuların arasına karışan bazı silahlı kişiler, güvenlik güçlerine tabancalarla ateş açtı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin doğrudan ateş hattında kalmasına rağmen en üst düzeyde disiplin ve özveri göstererek ateşli silah kullanmaktan kaçındığını vurgulayarak, kalabalığı dağıtmak için yalnızca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldığı belirtildi. Saldırıların ardından yapılan incelemelerde, güvenlik güçlerine ateş açtığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındığı kaçan diğer saldırganların yakalanması için hukuki sürecin ve takibin başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Iraklı güvenlik kaynağı, protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 13 güvenlik personeli yaralanırken, 15 gösterici gözaltına alındığını dildirdi. Göstericiler arasındaki yaralı sayısı ise 7 olarak kaydedildi.
Protestolar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney ve diğer komutanlar için düzenlenmişti.

İran, Irak bayrakları ve Hamaney’in posterlerini taşıyan protestocuların hedefinde, Yeşil Bölge içerisinde yer alan ABD Büyükelçiliği binası bulunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Tüm dünyada abd elciliklerine üstlerine saldirilmali
