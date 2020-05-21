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İstanbul’da kuyumcu soyguncuları kamerada

Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye’de girdikleri kuyumculardan 700 bin TL’lik soygun yapan 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:59:00 -
İstanbul’da kuyumcu soyguncuları kamerada

Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye’de girdikleri kuyumculardan 700 bin TL’lik soygun yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin kuyumcuları soyduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11-18 ve 20 Mart tarihlerinde Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye’de meydana gelen kuyumcu hırsızlıkları üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda 7 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonla Aytaç O. (35) ve Mehmet İ.A. (60) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



3 iş yerinden 700 bin TL’lik soygun


Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye’deki 3 ayrı iş yerinde bulunan altın, gümüş ve değerli eşyaları çalarak kayıplara karışan hırsızların vatandaşa verdikleri maddi zararın 700 bin TL olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan şüphelerden Aytaç O.’nun 6, Mehmet İ.A.’nın ise 17 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Aytaç O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gri renkli bir araçla olay yerlerine geldiği, hedef olarak belirledikleri iş yerlerine hızlı bir şekilde girerek içeride bulunan değerli eşyaları dakikalar içerisinde çaldıktan sonra aynı araçla ayrıldıkları görüldü.

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