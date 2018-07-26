İstanbul'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-15 Temmuz tarihlerinde kent genelinde 97 bin 510 sürücü ve aracı kontrol etti.

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, tonaj sınırını aşmak, kırmızı ışık ihlali yapmak, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 59 bin 393 araç, araç sahibi ve sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca 8 bin 415 araç otoparka çekildi, 3 bin 370 araç trafikten men edildi.

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Aynı tarihlerde kent genelinde meydana gelen kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, 839 kişi yaralandı.

Haziran ayında fahri trafik müfettişleri, 2 bin 543 araca cezai işlem uyguladı.