İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul hava durumu son dakika

İstanbul’da son dakika kar yağacak mı? Meteoroloji günlerdir İstanbul’da kar yağışı için uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Şu saatlerde İstanbul’da kar yağışı başladı. Peki Meteoroloji son dakika verilerine göre, İstanbul’da kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 09.01.2019 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi'nde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Ege'de de havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da ise havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.