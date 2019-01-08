0553 313 94 23

İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul hava durumu son dakika

İstanbul’da son dakika kar yağacak mı? Meteoroloji günlerdir İstanbul’da kar yağışı için uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Şu saatlerde İstanbul’da kar yağışı başladı. Peki Meteoroloji son dakika verilerine göre, İstanbul’da kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

08 Ocak 2019 Salı 11:24
İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul hava durumu son dakika

İstanbul’da son dakika kar yağacak mı? Meteoroloji günlerdir İstanbul’da kar yağışı için uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Şu saatlerde İstanbul’da kar yağışı başladı. Peki Meteoroloji son dakika verilerine göre, İstanbul’da kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.

 

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 09.01.2019 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

 

Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi'nde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Ege'de de havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da ise havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 3 derece olması beklenirken, havanın çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:24
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Van
  6. Şanlıurfa
  7. Tunceli
  8. Tokat
  9. Siirt
  10. Samsun
  11. Ordu
  12. Muş
  13. Mardin
  14. Kahramanmaraş
  15. Malatya
  16. Hatay
  17. Hakkari
  18. Gaziantep
  19. Erzurum
  20. Elazığ
  21. Diyarbakır
  22. Çorum
  23. Bitlis
  24. Bingöl
  25. Amasya
  26. Adıyaman
  27. Adana
  28. İstanbul’da son dakika kar yağacak mı?
  29. İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit'in yaptırdığı caminin kalıntılarını izinsiz kaldıranlar yargılanacak
    1. Abdulhamit'in yaptırdığı caminin..
    2. Kar keyfi pahalıya mâl oluyor
    3. Amazon'dan büyük skandal! Müslümanlar..
    4. İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşıya..
    5. Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cani..
    6. Yargı, 241 darbe davasında son sözünü..
    7. Mağaza ve e-ticaretle büyüyecek
    8. Libya'da anayasa referandumu..
    9. AYM'den Zaman gazetesinin eski..
    10. "Hamas-Fetih gerilimi Gazze'yle Batı..
    11. Ruh sağlığı yasası nedir?
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz..
    13. Soluk borusuna kuru yemiş kaçan kişi..
    14. Yetkisiz servislerin ballı kazancı
    15. Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı
    16. Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne..
    18. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    19. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    20. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...